СМИ: США и Китай могут подписать торговое соглашение в июне
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. США и Китай могут провести саммит в июне, на котором планируется подписание нового торгового соглашения между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
"Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина может состояться в июне", сообщил неназванный источник South China Morning Post.
Изначально встреча ожидалась в ближайшие недели, но работа над текстом нового торгового соглашения заняла больше времени, чем планировалось.
Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что он считает, что Соединенные Штаты и Китай "находятся на пороге" соглашения о прекращении торговой войны.