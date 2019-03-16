ЗМІ: США і Китай можуть підписати торгову угоду в червні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. США і Китай можуть провести саміт в червні, на якому планується підписання нової торгової угоди між країнами. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.
"Зустріч президента США Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна може відбутися в червні", повідомило неназване джерело South China Morning Post.
Спочатку зустріч очікувалася в найближчі тижні, але робота над текстом нової торгової угоди зайняла більше часу, ніж планувалося.
Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помпео заявляв, що він вважає, що Сполучені Штати та Китай "знаходяться на порозі" угоди про припинення торговельної війни.