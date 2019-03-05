У США заявили про можливий кінець торговельної війни з Китаєм

Помпео висловив сподівання, що у найближчі тижні може бути досягнута домовленість про те, щоб торгівля між двома найбільшими економіками світу була більш справедливою та ліквідує деякі тарифи Китаю на товари із США.

Позитивні настрої щодо припинення торговельної війни між країнами раніше в понеділок виражав радник Білого дому Кевін Хассет і представник китайського парламенту.

"Зараз можлива угода з Китаєм, враховуючи нещодавній прогрес у переговорах", повідомив торговий представник США Роберт Лайтгізер.

Нагадаємо, Сполучені Штати вимагали, щоб Китай вніс істотні зміни в свої закони та практику захисту інтелектуальної власності США, а також завершив примусові передачі американських технологій китайським фірмам, приборкав великі промислові субсидії та відкрив внутрішній ринок американським компаніям.

Крім того, Вашингтон домагався збільшення китайських закупівель американських товарів, включаючи сільськогосподарські та енергетичні товари та вироблену продукцію, щоб зменшити торговельний дефіцит США з Китаєм, який склав більш ніж 417 мільярдів доларів за 2018 рік.