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В США заявили о возможном конце торговой войны с Китаем

В США заявили о возможном конце торговой войны с Китаем

Киев  •  УНН

 • 8951 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что он считает, что Соединенные Штаты и Китай "находятся на пороге" соглашения о прекращении торговой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Помпео выразил надежду, что в ближайшие недели может быть достигнута договоренность о том, чтобы торговля между двумя крупнейшими экономиками мира была более справедливой и ликвидирует некоторые тарифы Китая на товары из США.

Позитивные настроения о прекращении торговой войны между странами ранее в понедельник выражал советник Белого дома Кевин Хассет и представитель китайского парламента.

"Сейчас возможная сделка с Китаем, учитывая недавний прогресс в переговорах", сообщил также торговый представитель США Роберт Лайтгизер.

Напомним, Соединенные Штаты требовали, чтобы Китай внес существенные изменения в свои законы и практику защиты интеллектуальной собственности США, а также прекратил принудительную передачу американских технологий китайским фирмам, сократил крупные промышленные субсидии и открыл внутренний рынок американским компаниям.

Кроме того, Вашингтон добивался увеличения китайских закупок американских товаров, включая сельскохозяйственные и энергетические товары и производимую продукцию, чтобы уменьшить торговый дефицит США с Китаем, который составил более 417 млрд долларов за 2018 год.

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