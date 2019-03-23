В ближайшие дни Мюллер завершит выполнение обязанностей спецпрокурора

“Спецпрокурор в ближайшие дни завершит выполнение своих обязанностей”, — привел его заявление телеканал CNN. “Небольшое число сотрудников на некоторое время останется, чтобы оказать содействие в завершении работы офиса”, — добавил Карр.

Ранее CNN сообщил, что Мюллер не намерен предъявлять каких-либо обвинений в связи с расследованием. Спецпрокурор передал доклад по итогам разбирательства генпрокурору и министру юстиции США Уильяму Барру. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

Напоминаем, спикер Палаты представителей и лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Нэнси Пелоси и Чак Шумер в совместном заявлении призвали министра юстиции и генерального прокурора Уильяма Барра полностью опубликовать доклад, подготовленный спецпрокурором Робертом Мюллером по итогам расследования вмешательства РФ в американские выборы.