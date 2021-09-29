В деле Scania юристы одной из крупнейших аудиторских компаний KPMG попали в сомнительную судебную историю

Официальной позиции по этому поводу Scania Украина до сих пор не предоставила и не отвечает на официальные запросы.

Детали

В судебном заседании Верховного Суда представители "Журавлыны" обратили внимание суда на отсутствие документального подтверждения полномочий на участие в судебном разбирательстве представителей Scania. Отсутствие полномочий на представительство, вероятно, было вызвано тем, что некоторые представители Scania Украина использовали такую ​​схему организации своей деятельности, которая не полностью вписывается в правовое поле, считают правоведы.

Согласно Закону Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", адвокаты осуществляют деятельность в трех организационных формах - индивидуальная адвокатская деятельность (адвокат регистрируется как самозанятое лицо), адвокатское бюро (один учредитель - адвокат) и адвокатское объединение (два и более адвокатов - участников). Базой налогообложения является сумма гонорара.

Привлеченные же Scania Украина адвокаты, наверное, используют собственную, четвертую форму - трудовой договор, позволяющий платить бюджетные платежи не со всей суммы гонорара, а с месячного оклада работника. Вот как объясняют эту ситуацию юристы "Журавлыны":

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"Согласно единому реестру адвокатов Украины, один из представителей шведского предприятия действует как адвокат Адвокатского объединения "ВБ Партнерс" (г. Киев), но рабочее место адвоката указывается в поселке Покровского района Донецкой области (где представитель находится на учете в совете адвокатов Донецкой области). Согласно государственному реестру юридических лиц, он не является участником указанного адвокатского объединения, а данные налоговых реестров свидетельствуют, что он также не является самозанятым лицом. То есть, вероятно, представитель не осуществляет адвокатской деятельности ни за рабочим местом адвоката в Покровском районе как самозанятое лицо, ни в форме участия в адвокатском объединении в Киеве. Как свидетельствуют судебные решения по данному делу, представитель Scania работает по трудовому договору в АО "ВБ Партнерс", как работник, а не осуществляет адвокатскую деятельность", - считают юристы "Журавлыны".

В Верховном Суде представители украинского дилера также обращали внимание суда, что ордер сгенерирован не указанным адвокатским объединением (у которого по договору об оказании правовой помощи вообще не предусмотрено участия в Верховном Суде - ред.), а имеет АН-серию Совета адвокатов Донецкой области, то есть как сгенерированный самым адвокатом, а не объединением, вероятно, является фиктивным и не отражается в реестрах выданных ордеров АО "ВБ Партнерс" (зарегистрировано в г. Киев) - отмечают юристы "Журавлыны".

Также, вопросы у владельца украинского дилера вызывают и полномочия адвокатов АО "KPMG Право Украина".

"Поскольку заключенный от имени "KPMG Право Украина" договор об оказании правовой помощи касался исключительно представительства в апелляционном суде, ни один адвокат данного объединения не имел полномочий на участие в судебном рассмотрении в Верховном Суде", - считает Олег Политыло, владелец и директор украинской "Журавлыны".

По мнению правоведа Дениса Ярославского, юристов Scania Украина без соответствующего ордера по факту не должны бы допустить в судебное заседание в Верховный Суд Украины. Однако он подчеркивает - иногда судьи в своих действиях отталкиваются от своих личных оценок.

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"Я не знаю, был ли предоставлен стороной Scania Украина ордер на оказание юридической помощи именно в Верховном Суде Украины, однако по словам стороны "Журавлыны", если ордера не было, то по правильному не должен был суд допускать адвокатов к этому слушанию. Однако здесь, пожалуй, суд принял другое решение, отталкиваясь от своих собственных оценок", - заявил Ярославский.

Как рассказал правовед, Закон Украины предусматривает выписку между адвокатом и клиентом ордера на представление его интересов в каком-то конкретном суде: апелляционном, кассационном и т.д.

"Если ордер выписан на апелляцию, значит адвокат имеет право представлять интересы только в апелляционном суде. Раньше вообще, если приходили адвокаты с ордером, выписанным на предыдущую инстанцию, ​​- не допускали к судебному слушанию", - рассказал он.

По мнению юристов "Журавлыны", предоставленная в суде представителям АО "KPMG Право Украина" доверенность Scania Украина, при отсутствии самого действующего договора о правовой помощи, является недействительной.

"Возможно, понимая, что используются схемы организации деятельности, которые не вписываются в правовое поле Украины, АО "KPMG Право Украина" не рискнуло выдать ордер на представление интересов Scania в суде (в том числе и апелляционном) для таких "представителей", поэтому им осталось только ссылаться на недействующую доверенность. Данный вопрос является очень серьезным, поскольку и за незаконное присвоение представительских полномочий в суде, и за неуплату платежей в госбюджет предусмотрена уже уголовная ответственность", - считает директор "Журавлыны".

Итак, точку в этом вопросе должен поставить Верховный Суд при следующем заседании, которое состоится 20 октября. Со своей стороны, журналисты УНН до сих пор ждут ответа на официальный запрос Scania Украина с просьбой разъяснить позицию по вышеуказанным вопросам.