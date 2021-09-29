В деле Scania юристы одной из крупнейших аудиторских компаний KPMG попали в сомнительную судебную историю

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 111940 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 123860 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108851 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107727 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 136317 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121335 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160788 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143209 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179592 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172969 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график

Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график

2 марта, 16:09 • 28825 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 33296 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 37636 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 67568 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 26540 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 123860 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 136317 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 303286 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270135 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 254970 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 111939 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120683 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 160788 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118432 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118034 просмотра
Актуальное
В деле Scania юристы одной из крупнейших аудиторских компаний KPMG попали в сомнительную судебную историю

В деле Scania юристы одной из крупнейших аудиторских компаний KPMG попали в сомнительную судебную историю

Киев  •  УНН

 • 26644 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Неожиданное продолжение получила публикация об отсутствии полномочий адвокатов Scania Украины в Верховном Суде в рассмотрении спора со своим дилером "Журавлына". Как оказалось, представители защиты дистрибьютора Scania Украина, а именно - некоторые юристы АО "ВБ Партнерс" и АО "KPMG Право Украина", вероятно, не имели права представлять эту компанию в Верховном Суде во время судебного заседания, состоявшегося в прошлую среду. Об этом журналистам УНН рассказали адвокаты компании "Журавлына".

Официальной позиции по этому поводу Scania Украина до сих пор не предоставила и не отвечает на официальные запросы.

Детали

В судебном заседании Верховного Суда представители "Журавлыны" обратили внимание суда на отсутствие документального подтверждения полномочий на участие в судебном разбирательстве представителей Scania. Отсутствие полномочий на представительство, вероятно, было вызвано тем, что некоторые представители Scania Украина использовали такую ​​схему организации своей деятельности, которая не полностью вписывается в правовое поле, считают правоведы.

Согласно Закону Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", адвокаты осуществляют деятельность в трех организационных формах - индивидуальная адвокатская деятельность (адвокат регистрируется как самозанятое лицо), адвокатское бюро (один учредитель - адвокат) и адвокатское объединение (два и более адвокатов - участников). Базой налогообложения является сумма гонорара.

Привлеченные же Scania Украина адвокаты, наверное, используют собственную, четвертую форму - трудовой договор, позволяющий платить бюджетные платежи не со всей суммы гонорара, а с месячного оклада работника. Вот как объясняют эту ситуацию юристы "Журавлыны":

Цитата

"Согласно единому реестру адвокатов Украины, один из представителей шведского предприятия действует как адвокат Адвокатского объединения "ВБ Партнерс" (г. Киев), но рабочее место адвоката указывается в поселке Покровского района Донецкой области (где представитель находится на учете в совете адвокатов Донецкой области). Согласно государственному реестру юридических лиц, он не является участником указанного адвокатского объединения, а данные налоговых реестров свидетельствуют, что он также не является самозанятым лицом. То есть, вероятно, представитель не осуществляет адвокатской деятельности ни за рабочим местом адвоката в Покровском районе как самозанятое лицо, ни в форме участия в адвокатском объединении в Киеве. Как свидетельствуют судебные решения по данному делу, представитель Scania работает по трудовому договору в АО "ВБ Партнерс", как работник, а не осуществляет адвокатскую деятельность", - считают юристы "Журавлыны".

В Верховном Суде представители украинского дилера также обращали внимание суда, что ордер сгенерирован не указанным адвокатским объединением (у которого по договору об оказании правовой помощи вообще не предусмотрено участия в Верховном Суде - ред.), а имеет АН-серию Совета адвокатов Донецкой области, то есть как сгенерированный самым адвокатом, а не объединением, вероятно, является фиктивным и не отражается в реестрах выданных ордеров АО "ВБ Партнерс" (зарегистрировано в г. Киев) - отмечают юристы "Журавлыны".

Также, вопросы у владельца украинского дилера вызывают и полномочия адвокатов АО "KPMG Право Украина".

"Поскольку заключенный от имени "KPMG Право Украина" договор об оказании правовой помощи касался исключительно представительства в апелляционном суде, ни один адвокат данного объединения не имел полномочий на участие в судебном рассмотрении в Верховном Суде", - считает Олег Политыло, владелец и директор украинской "Журавлыны".

По мнению правоведа Дениса Ярославского, юристов Scania Украина без соответствующего ордера по факту не должны бы допустить в судебное заседание в Верховный Суд Украины. Однако он подчеркивает - иногда судьи в своих действиях отталкиваются от своих личных оценок.

Цитата

"Я не знаю, был ли предоставлен стороной Scania Украина ордер на оказание юридической помощи именно в Верховном Суде Украины, однако по словам стороны "Журавлыны", если ордера не было, то по правильному не должен был суд допускать адвокатов к этому слушанию. Однако здесь, пожалуй, суд принял другое решение, отталкиваясь от своих собственных оценок", - заявил Ярославский.

Как рассказал правовед, Закон Украины предусматривает выписку между адвокатом и клиентом ордера на представление его интересов в каком-то конкретном суде: апелляционном, кассационном и т.д.

"Если ордер выписан на апелляцию, значит адвокат имеет право представлять интересы только в апелляционном суде. Раньше вообще, если приходили адвокаты с ордером, выписанным на предыдущую инстанцию, ​​- не допускали к судебному слушанию", - рассказал он.

По мнению юристов "Журавлыны", предоставленная в суде представителям АО "KPMG Право Украина" доверенность Scania Украина, при отсутствии самого действующего договора о правовой помощи, является недействительной.

"Возможно, понимая, что используются схемы организации деятельности, которые не вписываются в правовое поле Украины, АО "KPMG Право Украина" не рискнуло выдать ордер на представление интересов Scania в суде (в том числе и апелляционном) для таких "представителей", поэтому им осталось только ссылаться на недействующую доверенность. Данный вопрос является очень серьезным, поскольку и за незаконное присвоение представительских полномочий в суде, и за неуплату платежей в госбюджет предусмотрена уже уголовная ответственность", - считает директор "Журавлыны".

Итак, точку в этом вопросе должен поставить Верховный Суд при следующем заседании, которое состоится 20 октября. Со своей стороны, журналисты УНН до сих пор ждут ответа на официальный запрос Scania Украина с просьбой разъяснить позицию по вышеуказанным вопросам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы