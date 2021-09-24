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Українські адвокати пояснили, чому юристи Scania Україна не мали права представляти шведів у Верховному суді

Українські адвокати пояснили, чому юристи Scania Україна не мали права представляти шведів у Верховному суді

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Під час судового засідання, між вітчизняним дилером “Журавлина” та іноземним дистриб’ютором Scania Україна яке відбулося цієї середи, одна зі сторін не надала повного пакета документів. Про це журналістам УНН розповіли адвокати компанії “Журавлина”. Прокоментував ситуацію і засновник та директор “Журавлини” Олег Політило.

Цитата

“Як повідомили юристи „Журавлини“, адвокати зі сторони захисту Сканії не мали права відстоювати її права у Вищому суді України. У деяких є право лише на представництво виключно в апеляційному суді та в судах першої інстанції, інші — не надали зовсім ніяких договорів про правову допомогу”, — розповів Політило.

На думку юриста Ростислава Кравця, адвокат без таких документів не має права представляти інтереси клієнта, тим паче у Верховному Суді України.

“В будь-яких угодах між клієнтом і адвокатом можуть бути встановлені обмеження, про що адвокати повинні заявляти. В разі якщо в договорі між клієнтом і адвокатом присутня умова, що клієнт доручає адвокату представляти його інтереси в суді певної інстанції — у даному випадку апеляційної, чи в конкретному суді, то відповідно в інших судах чи інших інстанціях адвокат не має права представляти інтереси цього клієнта”, — вважає юрист.

Деталі

За словами адвокатів “Журавлини”, Сергій Замула, який представився під час судового засідання членом виконавчого органу, що бере участь в порядку самопредставництва юридичної особи, надав лише витяг із державного реєстру, в якому він разом з багатьма іншими особами визначений як підписант у цивільно-господарських відносинах із правом вчиняти правочини від імені товариства.

“Жодних документальних підтверджень самої наявності колегіального органу „Scania Україна“ та діючого на дату судового засідання посадового становища Сергія Замули у такому органі, до Верховного Суду надано не було. Фінансовий директор товариства свою особу і повноваження підтвердив лише водійським посвідченням.

Тобто жодного уповноваженого представника (окрім генерального директора) для участі у засіданні Верховного Суду „Scania Україна“ не забезпечила. Я вважаю, що таке явне і системне нехтування Сканією та її неуповноваженими представниками базовими вимогами чинного законодавства України, зайвий раз підтверджує позицію „Журавлини“ про незаконність документації Сканії, на підставі якої виник спір і тривають багато років судові процеси” — вважає Політило.

Журналіст УНН зателефонував до прес-служби “Scania Україна” для офіційного озвучення їхньої позиції з цього приводу, однак вже традиційно не отримав жодного коментаря. Отож наразі очікують відповіді на офіційний запит з проханням роз’яснити позицію з вищезазначених питань.

Контекст

Суди між двома компаніями тривають вже багато років. Каменем спотикання став момент, коли Scania вирішила змінити умови договорів для сервісного та дилерського центра “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови було ініційовано вже після зроблених “Журавлиною” стовідсоткових інвестицій у шведського дистриб’ютора. З того часу між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

Минулого року компанія “Журавлина” виграла суд першої інстанції від Scania на 123 млн грн. Однак Scania Україна подала апеляційну скаргу на таке рішення, яку Північний апеляційний господарський суд задовольнив. Український дилер “Журавлина” з таким рішенням не погодився і подав касацію вже до Верховного Суду України, який цієї середи взяв паузу і оголосив перерву у розгляді касаційної скарги до 20 жовтня.

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