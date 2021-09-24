Украинские адвокаты объяснили, почему юристы Scania Украина не имели права представлять шведов в Верховном суде

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“Как сообщили юристы „Журавлыны“, адвокаты со стороны защиты Скании не имели права отстаивать ее права в Высшем суде Украины. У некоторых есть право только на представительство только в апелляционном суде и в судах первой инстанции, другие — не предоставили совсем никаких договоров о правовой помощи”, — рассказал Политыло.

По мнению юриста Ростислава Кравца, адвокат без таких документов не имеет права представлять интересы клиента, тем более в Верховном Суде Украины.

“В любых сделках между клиентом и адвокатом могут быть установлены ограничения, о чем адвокаты должны заявлять. В случае если в договоре между клиентом и адвокатом присутствует условие, что клиент поручает адвокату представлять его интересы в суде определенной инстанции — в данном случае апелляционной или в конкретном суде, то соответственно в других судах или других инстанциях адвокат не вправе представлять интересы этого клиента”, — считает юрист.

Детали

По словам адвокатов “Журавлыны”, Сергей Замула, который представился во время судебного заседания членом исполнительного органа, участвующего в порядке самопредставительства юридического лица, предоставил только извлечение из государственного реестра, в котором он вместе со многими другими лицами определен как подписант в гражданско-хозяйственных отношениях с правом совершать сделки от имени общества.

“Никаких документальных подтверждений самого наличия коллегиального органа „Scania Украина“ и действующего на дату судебного заседания должностного положения Сергея Замулы в таком органе, в Верховный Суд предоставлено не было. Финансовый директор общества свою личность и полномочия подтвердил только водительским удостоверением.

То есть ни одного уполномоченного представителя (кроме генерального директора) для участия в заседании Верховного Суда „Scania Украина“ не обеспечила. Я считаю, что такое явное и системное пренебрежение Сканией и ее уполномоченными представителями базовыми требованиями действующего законодательства Украины, лишний раз подтверждает позицию „Журавлыны“ о незаконности документации Скании, на основании которой возник спор и продолжаются много лет судебные процессы”, — считает Политыло.

Журналист УНН позвонил в пресс-службу “Scania Украина” для официального озвучивания их позиции по этому поводу, однако уже традиционно не получил ни одного комментария. Поэтому теперь ждут ответа на официальный запрос с просьбой разъяснить позицию по вышеуказанным вопросам.

Контекст

Суды между двумя компаниями продолжаются уже много лет. Камнем преткновения стал момент, когда Scania решила изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия было инициировано уже после сделанных “Журавлыной” стопроцентных инвестиций в шведского дистрибьютора. С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В прошлом году компания “Журавлына” выиграла суд первой инстанции от Scania на 123 млн грн. Однако Scania Украина подала апелляционную жалобу на такое решение, которое Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил. Украинский дилер “Журавлына” с таким решением не согласился и подал кассацию уже в Верховный Суд Украины, который в эту среду взял паузу и объявил перерыв в рассмотрении кассационной жалобы до 20 октября.