Украинские адвокаты объяснили, почему юристы Scania Украина не имели права представлять шведов в Верховном суде

ukru
В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 19501 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 130876 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 147497 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 122031 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 119318 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 153825 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124449 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167739 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143501 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179804 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 60955 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 41482 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 24941 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 31540 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 44734 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 147497 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 153825 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 313716 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 280493 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 265122 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 130881 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 126297 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 167741 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 123204 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 123105 просмотра
Актуальное
Украинские адвокаты объяснили, почему юристы Scania Украина не имели права представлять шведов в Верховном суде

Украинские адвокаты объяснили, почему юристы Scania Украина не имели права представлять шведов в Верховном суде

Киев  •  УНН

 • 30732 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Во время судебного заседания, между отечественным дилером “Журавлына” и иностранным дистрибьютором Scania Украина которое произошло в эту среду, одна из сторон не предоставила полного пакета документов. Об этом журналистам УНН рассказали адвокаты компании “Журавлына”. Прокомментировал ситуацию и основатель и директор “Журавлыны” Олег Политыло.

Цитата

“Как сообщили юристы „Журавлыны“, адвокаты со стороны защиты Скании не имели права отстаивать ее права в Высшем суде Украины. У некоторых есть право только на представительство только в апелляционном суде и в судах первой инстанции, другие — не предоставили совсем никаких договоров о правовой помощи”, — рассказал Политыло.

По мнению юриста Ростислава Кравца, адвокат без таких документов не имеет права представлять интересы клиента, тем более в Верховном Суде Украины.

“В любых сделках между клиентом и адвокатом могут быть установлены ограничения, о чем адвокаты должны заявлять. В случае если в договоре между клиентом и адвокатом присутствует условие, что клиент поручает адвокату представлять его интересы в суде определенной инстанции — в данном случае апелляционной или в конкретном суде, то соответственно в других судах или других инстанциях адвокат не вправе представлять интересы этого клиента”, — считает юрист.

Детали

По словам адвокатов “Журавлыны”, Сергей Замула, который представился во время судебного заседания членом исполнительного органа, участвующего в порядке самопредставительства юридического лица, предоставил только извлечение из государственного реестра, в котором он вместе со многими другими лицами определен как подписант в гражданско-хозяйственных отношениях с правом совершать сделки от имени общества.

“Никаких документальных подтверждений самого наличия коллегиального органа „Scania Украина“ и действующего на дату судебного заседания должностного положения Сергея Замулы в таком органе, в Верховный Суд предоставлено не было. Финансовый директор общества свою личность и полномочия подтвердил только водительским удостоверением.

То есть ни одного уполномоченного представителя (кроме генерального директора) для участия в заседании Верховного Суда „Scania Украина“ не обеспечила. Я считаю, что такое явное и системное пренебрежение Сканией и ее уполномоченными представителями базовыми требованиями действующего законодательства Украины, лишний раз подтверждает позицию „Журавлыны“ о незаконности документации Скании, на основании которой возник спор и продолжаются много лет судебные процессы”, — считает Политыло.

Журналист УНН позвонил в пресс-службу “Scania Украина” для официального озвучивания их позиции по этому поводу, однако уже традиционно не получил ни одного комментария. Поэтому теперь ждут ответа на официальный запрос с просьбой разъяснить позицию по вышеуказанным вопросам.

Контекст

Суды между двумя компаниями продолжаются уже много лет. Камнем преткновения стал момент, когда Scania решила изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия было инициировано уже после сделанных “Журавлыной” стопроцентных инвестиций в шведского дистрибьютора. С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В прошлом году компания “Журавлына” выиграла суд первой инстанции от Scania на 123 млн грн. Однако Scania Украина подала апелляционную жалобу на такое решение, которое Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил. Украинский дилер “Журавлына” с таким решением не согласился и подал кассацию уже в Верховный Суд Украины, который в эту среду взял паузу и объявил перерыв в рассмотрении кассационной жалобы до 20 октября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы