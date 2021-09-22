Борьба продолжается: суд объявил перерыв до 20 октября в рассмотрении кассационного производства отечественной "Журавлыны" к Scania Украина

Повод жалобы - взыскание со шведского дистрибьютора более чем 123 миллионов гривен.

Детали

На заседании, кроме сторон защиты "Журавлиное" и Scania Украины, был и представитель посольства Швеции. Ранее посол Швеции Тобиас Тиберг в прессе публично заявлял, что дальнейшие шведские инвестиции в Украину могут оказаться под вопросом в случае проигрыша Scania в суде. Такие заявления некоторые эксперты считают демонстрацией унизительного отношения к Украине и оскорблением одной из ветвей власти на международном уровне. На вопрос журналистов УНН, освещавших процесс судебного заседания, посол не отвечал и решил не объяснять почему официальный представитель Швеции клеймит судебную систему Украины. Он также воздержался от комментариев о том, противоречит ли его присутствие в зале суда канонам дипломатической этики и не является ли оно завуалированным давлением на суд.

Также в зале суда находился и основатель ОО "Центр обличителей коррупции" Сергей Козлов, который ранее заявлял, что если суд вынесет невыгодное для шведской компании решение, то это будет означать, что судебная система Украины "токсическая". Поэтому Scania может даже оставить Украину без своих инвестиций.

И хотя Scania Украина использует для своей защиты так называемый "шантаж" инвестициями в разрезе ситуации между бывшим дилером и дистрибьютором вопрос того, кто у кого инвестировал - камень преткновения.

В одном из своих интервью, комментируя судебный конфликт с "Журавлыной", главный юрист и член дирекции Scania Украина Сергей Замула подчеркивает, что шведы мощно вкладывались в развитие своих дилерских и сервисных центров.

Однако директор и владелец украинской компании "Журавлына" Олег Политыло на вопрос о том, сколько Scania в них вложила денег, заявляет, что "Журавлына" за все время сотрудничества со шведами не получала никакого финансирования - все собственными силами.

Суть конфликта

Судебные процессы между компаниями продолжаются уже около девяти лет. В прошлом году компания "Журавлына" выиграла суд первой инстанции от Scania на 123 млн грн. Однако Scania Украина подала апелляционную жалобу на такое решение, которое Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил. Украинский дилер "Журавлына" с таким решением не согласился и подал кассацию на это решение уже в Верховный Суд Украины.

Конфликт между дилером и дистрибьютором начался с момента, когда Scania решила изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра "Журавлына" на менее выгодные. При этом новые условия было инициировано уже после сделанных "Журавлыной" стопроцентных инвестиций в шведского дистрибьютора. С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.