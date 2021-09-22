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Боротьба продовжується: суд оголосив перерву до 20 жовтня у розгляді касаційного провадження вітчизняної “Журавлини” до Scania Україна

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Верховний Суд України оголосив перерву у розгляді касаційної скарги вітчизняного дилера “Журавлини” до дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна до 20 жовтня, повідомляє кореспондент УНН

Привід скарги - стягнення зі шведського дистриб’ютора більш ніж 123 мільйони гривень.

Деталі

На засіданні, окрім сторін захисту “Журавлини” та Scania Україна, був і представник посольства Швеції. Раніше посол Швеції Тобіас Тіберг у пресі публічно заявляв, що подальші шведські інвестиції в Україну можуть опинитись під питанням у випадку програшу Scania у суді. Такі заяви деякі експерти вважають демонстрацією принизливого ставлення до України та образою однієї з гілок влади на міжнародному рівні. На питання журналістів УНН, які висвітлювали процес судового засідання, посол не відповідав і вирішив не пояснювати чому офіційний представник Швеції клеймить судову систему України. Він також утримався від коментарів про те, чи суперечить його присутність у залі суду канонам дипломатичної етики і чи не є вона завуальованим тиском на суд.

Також у залі суду перебував і засновник ГО “Центр викривачів корупції” Сергій Козлов, який раніше заявляв, що якщо суд винесе не вигідне для шведської компанії рішення, то це означатиме, що судова система України “токсична”. Тож Scania може навіть залишити Україну без своїх інвестицій.

І хоча Scania Україна використовує для свого захисту так званий “шантаж” інвестиціями, у розрізі ситуації між колишнім дилером та дистриб'ютором питання того, хто у кого інвестував - камінь спотикання.

В одному зі своїх інтерв’ю, коментуючи судовий конфлікт із “Журавлиною”, головний юрист та член дирекції Scania Україна Сергій Замула підкреслює, що шведи потужно вкладалися в розбудову своїх дилерських і сервісних центрів.
Однак директор і власник української компанії “Журавлина” Олег Політило на питання про те, скільки Scania в них вклала грошей, заявляє, що “Журавлина” за весь час співробітництва зі шведами не отримувала жодного фінансування — все власними силами.

Суть конфлікту

Судові процеси між компаніями тривають уже близько дев’яти років. Минулого року компанія “Журавлина” виграла суд першої інстанції від Scania на 123 млн грн. Однак Scania Україна подала апеляційну скаргу на таке рішення, яку Північний апеляційний господарський суд задовольнив. Український дилер “Журавлина” з таким рішенням не погодився і подав касацію на це рішення вже до Верховного Суду України.

Конфлікт між дилером та дистриб'ютором розпочався з моменту, коли Scania вирішила змінити умови договорів для сервісного та дилерського центра “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови було ініційовано вже після зроблених “Журавлиною” стовідсоткових інвестицій у шведського дистриб’ютора. З того часу між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

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