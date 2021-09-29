У справі Scania юристи однієї з найбільших аудиторських компаній KPMG потрапили у сумнівну судову історію

Офіційної позиції з цього приводу Scania Україна досі не надала та не відповідає на офіційні запити.

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У судовому засіданні Верховного Суду представники “Журавлини” звернули увагу суду на відсутність документального підтвердження повноважень на участь у судовому розгляді представників Scania. Відсутність повноважень на представництво, ймовірно, була викликана тим, що деякі представники Scania Україна використовували таку схему організації своєї діяльності, яка не повністю вписується у правове поле, вважають правознавці.

​Згідно з Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, адвокати здійснюють діяльність у трьох організаційних формах — індивідуальна адвокатська діяльність (адвокат реєструється як самозайнята особа), адвокатське бюро (один засновник — адвокат) і адвокатське об’єднання (два і більше адвокатів - учасників). Базою оподаткування є сума гонорару.

​Залучені ж Scania Україна адвокати, напевно, використовують власну, четверту форму — трудовий договір, що дозволяє платити бюджетні платежі не із всієї суми гонорару, а із місячного окладу працівника. Ось як пояснюють цю ситуацію юристи “Журавлини”:

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“Згідно єдиного реєстру адвокатів України, один з представників шведського підприємства діє як адвокат Адвокатського об’єднання "ВБ Партнерс“ (м. Київ), але робоче місце адвоката вказується у селищі Покровського району Донецької області (де представник перебуває на обліку у раді адвокатів Донецької області). Згідно державного реєстру юридичних осіб, він не є учасником вказаного адвокатського об’єднання, а дані податкових реєстрів свідчать, що він також не є самозайнятою особою. Тобто, ймовірно, представник не здійснює адвокатської діяльності ні за робочим місцем адвоката у Покровському районі як самозайнята особа, ні у формі участі в адвокатському об’єднанні в Києві. Як свідчать судові рішення по даній справі, представник Scania працює за трудовим договором у АО "ВБ Партнерс“, як працівник, а не здійснює адвокатську діяльність”, — вважають юристи “Журавлини”.

У Верховному Суді представники українського дилера також звертали увагу суду, що ордер згенеровано не вказаним адвокатським об’єднанням (у якого за договором про надання правової допомоги взагалі не передбачено участі у Верховному суді — ред.), а має АН-серію Ради адвокатів Донецької області, тобто як згенерований самим адвокатом, а не об’єднанням, ймовірно, є фіктивним і не відображається у реєстрах виданих ордерів АО “ВБ Партнерс” (зареєстроване у м. Київ) — зазначають юристи “Журавлини”.

Також, питання у власника українського дилера викликають і повноваження адвокатів АО “KPMG Право Україна”.

“Оскільки укладений від імені "KPMG Право Україна“ договір про надання правової допомоги стосувався виключно представництва в апеляційному суді, жоден адвокат даного об’єднання не мав повноважень на участь у судовому розгляді у Верховному Суді”, — вважає Олег Політило, власник і директор української “Журавлини”.

На думку правознавця Дениса Ярославського, юристів Scania Україна без відповідного ордеру по факту не мали б допустити до судового засідання у Верховний Суд України. Однак він наголошує — іноді судді у своїх діях відштовхуються від своїх особистих оцінок.

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“Я не знаю, чи був наданий стороною Scania Україна ордер на надання юридичної допомоги саме у Верховному Суді України, однак за словами сторони "Журавлини“, якщо ордеру не було, то по правильному не повинен був суд допускати адвокатів до цього слухання. Однак тут, мабуть, суд прийняв інше рішення, відштовхуючись від своїх власних оцінок”, — заявив Ярославський.

Як розповів правознавець, Закон України передбачає виписування між адвокатом і клієнтом ордера на представлення його інтересів у якомусь конкретному суді: апеляційному, касаційному і т.д.

“Якщо ордер виписаний на апеляцію, значить адвокат має право представляти інтереси лише в апеляційному суді. Раніше взагалі, якщо приходили адвокати з ордером, виписаним на попередню інстанцію, — не допускали до судового слухання” — розповів він.

На думку юристів “Журавлини”, надана в суді представникам АО “KPMG Право Україна” довіреність Scania Україна, за відсутності самого діючого договору про правову допомогу, є нечинною.

“Можливо, розуміючи, що використовуються схеми організації діяльності, що не вписуються у правове поле України, АО "KPMG Право Україна“ не ризикнуло видати ордер на представництво інтересів Scania у суді (в тому числі й апеляційному) для таких "представників“, тому їм залишилось лише посилатись на нечинну довіреність. Дане питання є дуже серйозним, оскільки й за незаконне привласнення представницьких повноважень в суді, і за несплату платежів до держбюджету передбачена вже кримінальна відповідальність”, — вважає директор “Журавлини”.

Отож, крапку в цьому питанні має поставити Верховний Суд під час наступного засідання, що відбудеться 20 жовтня. Зі своєї сторони, журналісти УНН досі очікують відповіді на офіційний запит Scania Україна з проханням роз’яснити позицію з вищезазначених питань.