В деле о нападении на ромов во Львове провели подготовительное заседание
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 октября. УНН. Пустомытовский районный суд Львовской области провел сегодня подготовительное заседание по делу нападения на ромов, которое произошло в июне этого года, передает корреспондент УНН.
"Суд рассмотрел дела четырех подсудимых - Гринчишина Юрия, Бешлея Юрия, Андрея Иванечко и Олега Терендия. Соответственно квалифицировали их действия по части 4 статьи 296 УК (хулиганство)", - сообщил прокурор в этом деле Юрий Матлах.
К слову, следствие по делу остальных четырех подозреваемых пока продолжается. По словам Матлаха, подозреваемым грозит от трех до семи лет заключения.
Напомним, нападение на лагерь ромов произошел поздно вечером 23 июня во Львове.
В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб.
За нападение задержали 8 человек, из которых 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор.
Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Рассмотрев апелляционную жалобу защитника одного из подозреваемых, а именно Юрия Гринчишина, суд решил отпустить под домашний арест.