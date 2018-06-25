Стало відомо, коли оберуть запобіжних захід нападникам на ромів у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Сьогодні можуть обрати запобіжних захід для підозрюваних у нападі на табір ромів у Львові. Про це УНН повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.
“Наразі (за напад на табір ромів у Львові — ред.) затримано 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор”, — повідомив Я.Тракало.
Він додав, всі затримані за статтею 208 КПК і наразі перебувають у поліції.
“Сьогодні ми очікуємо обрання для них запобіжного заходу”, — резюмував Я.Тракало.
Як повідомляв УНН, львівські поліцейські затримали сімох зловмисників, причетних до нападу на табір ромів. У результаті нападу є загиблий, ряд осіб отримали травми.
Пізніше, вісьмом особам, затриманим за напад на ромське поселення у Львові, оголошено про підозру за статтею “хуліганство”.