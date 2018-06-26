Суд взяв під варту всіх підозрюваних у нападі на ромів у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 червня. УНН. Пустомитівський районний суд Львівської області обрав запобіжні заходи всім підозрюваним у нападі на ромський табір у Львові у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області, передає УНН.
"Вказаним особам судом обрано міру запобіжного заходу – 60 днів під вартою без альтернативи внесення застави", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що повнолітньому підозрюваному повідомлено про підозру за ч.4 ст.296 та п.12 ч.2 ст.115 КК України. За такий злочин законодавством передбачено покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. А також повідомлено про підозру сімом неповнолітнім – за ч.4 ст.296 КК України. Їм загрожує покарання – до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, напад на табір ромів стався пізно ввечері 23 червня у Львові. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з яких 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор. Сьогодні, 26 червня, організатору нападу на табір ромів у Львові повідомили про підозру.
Крім того, поліція встановила 14 осіб, які підозрюються у нападі на ромів у Львові.