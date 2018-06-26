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Суд взял под стражу всех подозреваемых в нападении на ромов во Львове

Суд взял под стражу всех подозреваемых в нападении на ромов во Львове

Киев  •  УНН

 • 12856 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 июня. УНН. Пустомытовский районный суд Львовской области избрал меры всем подозреваемым в нападении на ромский табор во Львове в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области, передает УНН.

"Указанным лицам судом избрана мера пресечения – 60 дней под стражей без альтернативы внесения залога", – говорится в сообщении.

Отмечено, что совершеннолетнему подозреваемому сообщено о подозрении по ч.4 ст.296 и п.12 ч.2 ст.115 УК Украины. За такое преступление законодательством предусмотрено наказание в виде до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. А также сообщено о подозрении семи несовершеннолетним – по ч.4 ст.296 УК Украины. Им грозит наказание – до 7 лет лишения свободы.

Напомним, нападение на лагерь ромов произошел поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из которых 7 – ученики львовских школ, еще один – 20-летний организатор. Сегодня, 26 июня, организатору нападения на лагерь ромов во Львове сообщили о подозрении.

Кроме того, полиция установила 14 человек, подозреваемых в нападении на ромов в Львове.

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