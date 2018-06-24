Напад на табір ромів у Львові: серед постраждалих є дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Внаслідок нападу на табір ромів у Львові четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. Про це повідомила прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
"24 червня о 2:00 надійшло повідомлення від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про те, що у Львові, по вул. Трускавецькій, о 23:30 невідомі напали на табір ромів", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок нападу четверо осіб отримали ножові поранення.
Так, до Львівської МКЛ № 8 госпіталізували жителя м. Мукачево Закарпатської області 1999 року народження. На амбулаторному лікуванні перебувають жителька с. Буркатове Закарпатської області 1988 року народження та дитина 2008 року народження – житель с. Буркатове Закарпатської області.
Житель с. Рівне Закарпатської області 1994 року народження помер до прибуття бригади швидкої медичної допомоги.
Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook, на табір ромів напали невідомі у кількості до 10 чоловік.
"Поліцією затримано семеро осіб нападників, які, за інформацією, місцеві жителі приблизно 2000-2002 років народження. Наразі на місці працюють СОГ Пустомитівського району поліції", – написав він.
Нагадаємо, у Львові напали на табір ромів. Львівські поліцейські затримали семеро зловмисників, причетних до нападу.