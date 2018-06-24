Напад на табір ромів у Львові: серед постраждалих є дитина

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 66175 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 133197 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 114239 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 150733 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 115878 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 125172 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 164754 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190560 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 304409 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167547 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.9 м/с
64 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 38431 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 36535 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 35674 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 40610 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 34266 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 34266 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 28133 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 150733 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 174083 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 304409 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 39737 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 56837 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 60858 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 58665 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 72792 перегляди
Актуальне
Напад на табір ромів у Львові: серед постраждалих є дитина

Напад на табір ромів у Львові: серед постраждалих є дитина

Київ • УНН

 • 18263 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Внаслідок нападу на табір ромів у Львові четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. Про це повідомила прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

"24 червня о 2:00 надійшло повідомлення від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про те, що у Львові, по вул. Трускавецькій, о 23:30 невідомі напали на табір ромів", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок нападу четверо осіб отримали ножові поранення.

Так, до Львівської МКЛ № 8 госпіталізували жителя м. Мукачево Закарпатської області 1999 року народження. На амбулаторному лікуванні перебувають жителька с. Буркатове Закарпатської області 1988 року народження та дитина 2008 року народження – житель с. Буркатове Закарпатської області.

Житель с. Рівне Закарпатської області 1994 року народження помер до прибуття бригади швидкої медичної допомоги.

Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook, на табір ромів напали невідомі у кількості до 10 чоловік.

"Поліцією затримано семеро осіб нападників, які, за інформацією, місцеві жителі приблизно 2000-2002 років народження. Наразі на місці працюють СОГ Пустомитівського району поліції", – написав він.

Нагадаємо, у Львові напали на табір ромів. Львівські поліцейські затримали семеро зловмисників, причетних до нападу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.68
Bitcoin
$87,868.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.56
Золото
$3,058.14
Ethereum
$2,067.05