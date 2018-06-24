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Нападение на лагерь цыган во Львове: среди пострадавших есть ребенок

Нападение на лагерь цыган во Львове: среди пострадавших есть ребенок

Киев  •  УНН

 • 18254 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В результате нападения на лагерь цыган в Львове четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

"24 июня в 2:00 поступило сообщение от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о том, что во Львове по ул. Трускавецкой, в 23:30 неизвестные напали на лагерь цыган", – говорится в сообщении.

В результате нападения четыре человека получили ножевые ранения.

Так, во Львовскую ГКБ № 8 госпитализировали жителя г. Мукачево Закарпатской области 1999 года рождения. На амбулаторном лечении находятся жительница с. Буркатов Закарпатской области 1988 года рождения и ребенок 2008 года рождения – житель с. Буркатов Закарпатской области.

Житель с. Ровно Закарпатской области 1994 года рождения скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, на лагерь цыган напали неизвестные в количестве до 10 человек.

"Полицией задержаны семь человек нападавших, которые, по информации, местные жители примерно 2000-2002 года рождения. В настоящее время на месте работают СОГ Пустомытовского района полиции", – написал он.

Напомним, во Львове напали на лагерь цыган. Львовские полицейские задержали семь злоумышленников, причастных к нападению.

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