У справі про напад на ромів у Львові провели підготовче засідання
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Пустомитівський районний суд Львівської області провів сьогодні підготовче засідання у справі нападу на ромів, який стався у червні цього року, передає кореспондент УНН.
"Суд розглянув справи чотирьох підсудних — Гринчишина Юрія, Бешлея Юрія, Андрія Іванечка та Олега Терендія. Відповідно кваліфікували їхні дії за частиною 4 статті 296 ККУ (хуліганство)", — повідомив прокурор у цій справі Юрій Матлах.
До слова, слідство по справі інших чотирьох підозрюваних наразі триває. За словами Матлаха, підозрюваним загрожує від трьох до семи років ув’язнення.
Нагадаємо, напад на табір ромів стався пізно ввечері 23 червня у Львові.
Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув.
За напад затримали 8 осіб, з яких 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.
Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Розглянувши апеляційну скаргу захисника одного з підозрюваних, а саме Юрія Гринчишина, суд вирішив відпустити його під домашній арешт.