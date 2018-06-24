У Львові здійснено напад на табір ромів, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Львівські поліцейські затримали cемеро зловмисників, причетних до нападу на табір ромів. У результаті нападу є загиблий, ряд осіб отримали травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Львова.
“23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір у якому проживають громадяни ромської національності”, — вказано у повідомленні правоохорнців.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські припинили правопорушення та затримали семеро осіб, причетних до нападу.
“Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження”, — додали у поліції міста.
Як повідомляв УНН, в ООН стривожені через випадки порушення прав ромів в Україні.