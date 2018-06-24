Во Львове совершено нападение на лагерь ромов есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Львовские полицейские задержали Cемеро злоумышленников, причастных к нападению на лагерь ромов. В результате нападения есть погибший, ряд людей получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львова.
“23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь в котором проживают граждане ромской национальности”, — указано в сообщении правоохранителей.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники других служб и подразделений полиции Львовщины. Полицейские прекратили правонарушения и задержали семь человек, причастных к нападению.
“Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства”, — добавили в полиции города.
Как сообщал УНН, в ООН встревожены из-за случаев нарушения прав ромов в Украине.