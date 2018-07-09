Справа про напад на табір ромів у Львові: одному із підозрюваних змінили запобіжний захід
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 липня. УНН. Сьогодні Львівський обласний апеляційний суд розглянув апеляції трьох підозрюваних у нападі на ромів неподалік Львова, передає кореспондент УНН.
Суд мав розглянути справу Ярослава Пужила. Однак, через неявку його адвоката, Олега Волкуна, розгляд апеляції знову перенесли. Це вже вдруге Волкун не приходить на засідання. Напередодні, він повідомив суд, що перебуває на лікарняному. Прокурор у цій справі, Юрій Матлах, не виключає, що таким чином адвокат затягує справу.
“Якщо адвокат Волкун наступного разу знову не з’явиться, я буду просити його надати підтверджувальний документ, чому він був відсутній. Наразі прокуратура не бачить підстав зміни запобіжного заходу підозрюваному Ярославу Пужилу”, — розповів прокурор Юрій Матлах.
Суд також розглянув апеляційну заяву підозрюваного Данила Малошенка. За клопотанням адвокатів, через те, що підозрюваний неповнолітній, суд відбувався за зачиненими дверима. Після нарадчої кімнати судді залишили запобіжний захід без змін. Адвокат Данила, з таким рішенням суду категорично не погоджується.
“Мій підзахисний, не вчиняв насильницьких дій, це я знаю точно. В подальшому, суд розгляне всю справу, будуть експертизи, тоді можна буде остаточно сказати, що ж там відбулось”, — розповіла адвокат Малошенка, Світлана Зелінська.
Останнім, суд розглянув апеляцію підозрюваного Юрія Гринчишина. Після нарадчої кімнати, суд задовольнив апеляцію, і відправив неповнолітнього під домашній арешт. Основний аргумент суду — хлопець активно співпрацює зі слідством.
Нагадаємо, напад на табір ромів стався пізно ввечері 23 червня у Львові. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з яких 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.
26 червня суд обрав запобіжні заходи всім підозрюваним у нападі на ромський табір у Львові у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.