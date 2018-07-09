Дело о нападении на лагерь ромов во Львове: одному из подозреваемых изменили меру пресечения

Суд должен был рассмотреть дело Ярослава Пужило. Но, из-за неявки его адвоката, Олега Волкуна, рассмотрение апелляции снова перенесли. Это уже второй раз Волкун не приходит на заседания. Накануне он сообщил суду, что находится на больничном. Прокурор в этом деле, Юрий Матла, не исключает, что таким образом адвокат затягивает дело.

"Если адвокат Волкун в следующий раз снова не появится, я буду просить его предоставить подтверждающий документ, почему он отсутствовал. Сейчас прокуратура не видит оснований изменения меры пресечения подозреваемому Ярославу Пужило", - рассказал прокурор Юрий Матла.

Суд также рассмотрел апелляционное заявление подозреваемого Даниила Малошенко. По ходатайству адвокатов из-за того, что подозреваемый несовершеннолетний, суд проходил за закрытыми дверями. После совещательной комнаты судьи оставили меру пресечения без изменений. Адвокат Даниила, с таким решением суда категорически не согласен.

"Мой подзащитный, не совершал насильственных действий, это я знаю точно. В дальнейшем суд рассмотрит все дело, будут экспертизы, тогда можно будет окончательно сказать, что же там произошло", - рассказала адвокат Малошенко, Светлана Зелинская.

Последним, суд рассмотрел апелляцию подозреваемого Юрия Гринчишина. После совещательной комнаты, суд удовлетворил апелляцию, и отправил несовершеннолетнего под домашний арест. Основной аргумент суда - парень активно сотрудничает со следствием.

Напомним, нападение на лагерь ромов произошло поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из которых 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор.

26 июня суд избрал меры всем подозреваемым в нападении на табор ромов во Львове в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.