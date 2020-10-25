В деле манипуляций с бюллетенями в Броварах открыто уголовное производство

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 64966 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 91123 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 121410 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104357 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123911 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100305 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101264 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103670 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101839 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101473 просмотра

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В деле манипуляций с бюллетенями в Броварах открыто уголовное производство

В деле манипуляций с бюллетенями в Броварах открыто уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 17726 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В своем Telegram-канале народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что в деле с махинациями с бюллетенями открыто уголовное производство, передает УНН.

"Броварская сетка Сапожко закончилась уголовным делом", - отметил Дубинский.

Добавим, что уголовное производство открыто по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение тайны голосования совершенное членом избирательной комиссии или комиссии по референдуму или другим должностным лицом с использованием своего служебного положения").

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Напомним, УНН сообщал, что Дубинский обвинил мэра Броваров в манипуляциях с бюллетенями.

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