В деле манипуляций с бюллетенями в Броварах открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В своем Telegram-канале народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что в деле с махинациями с бюллетенями открыто уголовное производство, передает УНН.
"Броварская сетка Сапожко закончилась уголовным делом", - отметил Дубинский.
Добавим, что уголовное производство открыто по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение тайны голосования совершенное членом избирательной комиссии или комиссии по референдуму или другим должностным лицом с использованием своего служебного положения").
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
Напомним, УНН сообщал, что Дубинский обвинил мэра Броваров в манипуляциях с бюллетенями.