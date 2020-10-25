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У справі маніпуляцій з бюлетенями у Броварах відкрито кримінальне провадження

У справі маніпуляцій з бюлетенями у Броварах відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 17729 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У своєму Telegram-каналі народний депутат України від партії “Слуга народу” Олександр Дубінський повідомив, що в справі з махінаціями з бюлетенями відкрито кримінальне провадження, передає УНН.

“Броварська сітка Сапожко закінчилася кримінальною справою”, - зазначив Дубінський.

Додамо, що кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 159 Кримінального кодексу України ("Порушення таємниці голосування вчинене членом виборчої комісії або комісії з референдуму чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища").

Санкція статті передбачає покарання в вигляді штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Дубінський звинуватив мера Броварів у маніпуляціях із бюлетенями.

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