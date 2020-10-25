Щоб контролювати "сітку" голосів: Дубінський звинуватив мера Броварів у маніпуляціях із бюлетенями

"У Броварах чинний мер Сапожко поставив однакові номери на бюлетенях і контрольних талонах. Це зроблено, щоб контролювати сітку голосів. І є грубим порушенням виборчого законодавства. Будемо вимагати у ЦВК визнати вибори недійсними", - повідомив політик.

Нагадаємо, на Київщини зафіксували фальсифікацію з бюлетенями.