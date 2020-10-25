Чтобы контролировать "сетку" голосов: Дубинский обвинил мэра Броваров в манипуляциях с бюллетенями

"В Броварах действующий мэр Сапожко поставил одинаковые номера на бюллетенях и контрольных талонах. Это сделано, чтобы контролировать сетку голосов. И является грубым нарушением избирательного законодательства. Будем требовать у ЦИК признать выборы недействительными", - сообщил политик.

Напомним, в Киевской области зафиксировали фальсификацию с бюллетенями.