В деле экс-беркутовцев вернули "оригинальный" состав прокуроров

"Хорошие новости из Офиса Генерального Прокурора... своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу", - говорится в сообщении.

Напомним, Святошинский районный суд города Киева отвел новую группу прокуроров, которые ходатайствовали об освобождении бывших бойцов спецподразделения "Беркут" для обмена.

Как сообщалось в УНН, в декабре Генеральный прокурор Руслан Рябошапка по делу экс-беркутовцев изменил группу прокуроров.

Ранее, 29 декабря, перед Новым годом произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украины территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. На обмен были заявлены и экс-беркутовцы . Суд отпустил их из-под стражи перед обменом. Участник переговоров в ТКГ от Украины Валерия Лутковская заявила, что выдача экс-беркутовцев была условием Москвы.

Пятерых бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.