У справі ексберкутівців повернули "оригінальний" склад прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув попередній склад прокурорів у справі щодо бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року. Про це Адвокатська дорадча група повідомила у Facebook, передає УНН.
"Добрі новини з Офісу Генерального Прокурора… своєю постановою повернув "оригінальний" склад групи прокурорів - Олексія Донського, Ігоря Земского, Яніса Симонова і підсилив группу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Святошинський районний суд міста Києва відвів нову групу прокурорів, які клопотали про звільнення колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" для обміну.
Як повідомлялося в УНН, у грудні Генеральний прокурор Руслан Рябошапка у справі ексберкутівців змінив групу прокурорів.
Раніше, 29 грудня, перед Новим роком відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. На обмін були заявлені і ексберкутівці. Суд відпустив їх з-під варти перед обміном. Учасник переговорів у ТКГ від України Валерія Лутковська заявила, що видача ексберкутівців була умовою Москви.
П’ятьох колишніх беркутівців - Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського - обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.