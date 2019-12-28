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У справі ексберкутівців остаточно змінили групу прокурорів

У справі ексберкутівців остаточно змінили групу прокурорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Київський апеляційний суд зачитав постанову про зміну прокурорів у справі щодо бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.

"Змінити групу прокурорів у кримінальному провадженні за обвинуваченням (Сергія - ред.) Зінченка, (Павла - ред.) Аброськіна, (Сергія - ред.) Тамтури, (Олега - ред.) Янішевського та (Олександра - ред.) Марінченка… Визначивши у складі (Сергія - ред.) Куцого, (Олександра - ред.) Шевеленка, (Дениса - ред.) Суботіна, (Юрія - ред.) Мазепіна… Підпис Генеральний прокурор (Руслан Рябошапка –ред.)", - зачитала суддя.

Таким, чином прокурорів, які п’ять років представляли обвинувачення у справі ексберкутівців, остаточно відсторонили від участі у справі.

Нагадаємо, Рябошапка замінив групу прокурорів у справі ексберкутівців.

Як повідомлялося, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.

Нагадаємо, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.

Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Тамтурі.

П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.

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