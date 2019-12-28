У справі ексберкутівців остаточно змінили групу прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Київський апеляційний суд зачитав постанову про зміну прокурорів у справі щодо бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
"Змінити групу прокурорів у кримінальному провадженні за обвинуваченням (Сергія - ред.) Зінченка, (Павла - ред.) Аброськіна, (Сергія - ред.) Тамтури, (Олега - ред.) Янішевського та (Олександра - ред.) Марінченка… Визначивши у складі (Сергія - ред.) Куцого, (Олександра - ред.) Шевеленка, (Дениса - ред.) Суботіна, (Юрія - ред.) Мазепіна… Підпис Генеральний прокурор (Руслан Рябошапка –ред.)", - зачитала суддя.
Таким, чином прокурорів, які п’ять років представляли обвинувачення у справі ексберкутівців, остаточно відсторонили від участі у справі.
Нагадаємо, Рябошапка замінив групу прокурорів у справі ексберкутівців.
Як повідомлялося, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.
Нагадаємо, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.
Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Тамтурі.
П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.