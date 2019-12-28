В деле экс-беркутовцев окончательно изменили группу прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд зачитал постановление об изменении прокуроров по делу о бойцах спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
"Изменить группу прокуроров в уголовном производстве по обвинению (Сергея - ред.) Зинченко, (Павла - ред.) Аброськина, (Сергея - ред.) Тамтуры, (Олега - ред.) Янишевского и (Александра - ред.) Маринченко... Определив в составе (Сергея - ред.) Куцего, (Александра - ред.) Шевеленка, (Дениса - ред.) Субботина, (Юрия - ред.) Мазепина... Подпись Генеральный прокурор (Руслан Рябошапка - ред.)", - зачитала судья.
Таким, образом прокуроров, которые пять лет представляли обвинение по делу экс-беркутовцев, окончательно отстранили от участия в деле.
Напомним, Рябошапка заменил группу прокуроров по делу эксберкутовцев.
Как сообщалось, адвокат семей "Небесной сотни" не исключает смену меры пресечения эксберкутовцам для обмена.
Напомним, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко.
Также, суд продлил содержание под стражей для бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года.
Напомним, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Тамтуре.
Пять бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.