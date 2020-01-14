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Справа ексберкутівців: суд відвів прокурорів, які клопотали про їх звільнення для обміну

Справа ексберкутівців: суд відвів прокурорів, які клопотали про їх звільнення для обміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Святошинський районний суд міста Києва відвів нову групу прокурорів: Олександра Шевеленка, Дениса Суботіна та Марину Мазепіну у справі стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.

"Заяву представника потерпілих (Євгенії – ред.) Закревської про відвід прокурорів Мазепіної, Шевеленка та Суботіна (у справі колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" – ред.) задовольнити... Призначити іншого прокурора, групу прокурорів (у справі - ред.)", - сказав суддя.

Так, суд відвів групу прокурорів, які клопотали про пом’якшення запобіжних заходів колишнім бійцям спецпідрозділу "Беркут" в Апеляційному суді для участі в обміні.

Водночас, суд не задовольнив клопотання про відвід прокурора Сергія Куцого, адже його не було на засіданні.

Також, суд переніс розгляд справи на 17 березня.

Як повідомлялося в УНН, у справі ексберкутівців змінили групу прокурорів.

Нагадаємо, суд почав перше засідання у справі ексберкутівців після обміну.

Як повідомлялося, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. На обмін були заявлені і ексберкутівці. Суд відпустив їх з-під варти перед обміном. Учасник переговорів у ТКГ від України Валерія Лутковська заявила, що видача ексберкутівців була умовою Москви.

П’ятьох колишніх беркутівців - Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського - обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.

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