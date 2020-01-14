Дело экс-беркутовцев: суд отвел прокуроров, которые ходатайствовали об их освобождении для обмена
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Святошинский районный суд города Киева отвел новую группу прокуроров: Александра Шевеленка, Дениса Субботина и Марину Мазепину по делу в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
"Заявление представителя потерпевших (Евгении - ред.) Закревской об отводе прокуроров Мазепиной, Шевеленко и Субботина (по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут" - ред.) удовлетворить... Назначить другого прокурора, группу прокуроров (в деле - ред.)", - сказал судья.
Так, суд отвел группу прокуроров, которые ходатайствовали о смягчении мер бывшим бойцам спецподразделения "Беркут" в Апелляционном суде для участия в обмене.
В то же время, суд не удовлетворил ходатайство об отводе прокурора Сергея Куцого, ведь его не было на заседании.
Также, суд перенес рассмотрение дела на 17 марта.
Как сообщалось в УНН, по делу экс-беркутовцев изменили группу прокуроров.
Напомним, суд начал первое заседание по делу экс-беркутовцев после обмена.
Как сообщалось, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украины территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. На обмен были заявлены и экс-беркутовцы. Суд отпустил их из-под стражи перед обменом. Участник переговоров в ТКГ от Украины Валерия Лутковская заявила, что выдача экс-беркутовцев была условием Москвы.
Пятерых бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, что 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.