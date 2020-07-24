В соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет пройдет молитва мусульман
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В пятницу, 24 июля, впервые за 86 лет в древнем соборе Святой Софии в Стамбуле пройдет мусульманское богослужение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
Как ожидается, в нем примет участие турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Старинные христианские фрески, по сообщениям, будут скрыты от глаз молящихся.
Ожидается, что на площади Султанхамет перед храмом отметить это событие соберутся тысячи мусульман. Внутри, из-за мер безопасности в связи с пандемией, смогут находиться не более 500 человек.
Ранее государственный совет Турции отменил постановление правительства страны 1935 года о присвоении зданию бывшего православного собора, а на протяжении последних столетий - мечети, статуса музея. Спустя несколько часов Эрдоган подписал указ о начале проведений там мусульманских богослужений. Оппоненты президента считают, что таким образом он пытается поднять свой пошатнувшийся рейтинг.
Турецкий лидер пообещал, что храм с многовековой историей смогут посещать все, и вход будет бесплатным. Тем не менее, у многих наблюдателей вызывает беспокойство вопрос о сохранности древних фресок с изображением христианских святых.
Решение о превращении музея в мечеть вызвало немало споров как в Турции, так и во всем мире. Против этого выступили политические и религиозные деятели в США, Греции и России.