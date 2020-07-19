Зміна статусу собору Святої Софії: представник Ердогана повідомив, що під час першої молитви ікони та фрески завісять
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив у неділю, що ікони і фрески в соборі Святої Софії (Айя-Софія) у Стамбулі під час першої мусульманської молитви, яка відбудеться 24 липня, будуть закриті фіранками, пише УНН з посиланням на турецький канал NTV.
“У мечеть (на перший намаз) буде допущена обмежена кількість людей. У ньому (у намазі) також візьме участь наш президент. На першому поверсі буде здійснений п’ятничний намаз. Система освітлення працювати не буде, (фрески та ікони) будуть закриті фіранками”, — сказав представник Тайіпа Ердогана в ефірі телеканалу NTV.
Раніше турецькі офіційні особи повідомляли, що внутрішнє оздоблення може бути приховано від очей тих, хто молиться за допомогою спеціальної системи освітлення.
Додамо, що спади і підйоми статусу Собору Святої Софії у Стамбулі викликало вкрай велике напруження в досить складних відносинах офіційної Анкари і Греції.