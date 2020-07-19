Изменение статуса собора Святой Софии: представитель Эрдогана сообщил, что во время первой молитвы иконы и фрески завесят
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в воскресенье, что иконы и фрески в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле во время первой мусульманской молитвы, которая состоится 24 июля, будут закрыты занавесками, пишет УНН со ссылкой на турецкий канал NTV.
“В мечеть (на первый намаз) будет допущено ограниченное количество людей. В нем (в намазе) также примет участие наш президент. На первом этаже будет совершен пятничный намаз. Система освещения работать не будет, (фрески и иконы) будут закрыты занавесками”, — сказал представитель Тайипа Эрдогана в эфире телеканала NTV.
Ранее турецкие официальные лица сообщали, что внутреннее убранство может быть скрыто от глаз молящихся при помощи специальной системы освещения.
Добавим, что изминение статуса Собора Святой Софии в Стамбуле вызвало крайне большое напряжение в весьма сложных отношениях официальной Анкары и Греции.