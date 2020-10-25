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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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В "Слуге народа" не называют ни спонсоров, ни исполнителя опроса от Президента

В "Слуге народа" не называют ни спонсоров, ни исполнителя опроса от Президента

Киев  •  УНН

 • 7904 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отказался назвать подрядчика, который реализует инициировано Президентом опрос, передает корреспондент УНН.

Свой отказ Корниенко объяснил вопросом безопасности, ведь "были угрозы волонтерам и подрядчику".

Все, по словам, нардепа будет отражено в отчете, который будет представлен в Центризбирком. Там будет указана и стоимость опроса и те, кто выступили спонсорами.

"Конкретных людей не могу сейчас назвать, потому что их не помню, их очень много - около 200 и даже больше. В отчете ЦИК вы их увидите", - сообщил Корниенко, добавив, что стоимость опроса, значительно ниже, чем та, которую называли (речь идет о сумме в 100 млн грн, озвученной экспертами - ред.).

В то же время, Корниенко пообещал, что будет проведено изучение вопроса привлечения детей к проведению опроса.

Напомним, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Одновременно с ними проводится общенациональный опрос, инициированный Президентом Владимиром Зеленским. В "Слуге народа" заявили, что именно партия финансирует его проведение.

Как сообщал УНН, после начала опроса появились заявления о том, что к его проведению привлечены несовершеннолетние.

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