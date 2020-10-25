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Поліція перевіряє заяву про залучення неповнолітньої особи до проведення “опитування Зеленського”

Поліція перевіряє заяву про залучення неповнолітньої особи до проведення “опитування Зеленського”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Поліція перевіряє заяву про залучення неповнолітньої особи до опитування, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським. Про це заявив під час брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.

На запитання чи є законним залучення до “опитування Зеленського” неповнолітніх, Клименко відповів: “В мене немає наразі інформації докладної чи залучають неповнолітніх. Такі заяви були. Одна з таких чотирьох заяв, була одна заява, що один з громадян мав вік 14 років. Зараз перевіряємо, дуже мало часу пройшло з моменту отримання офіційної заяви поліцією та часом перевірки”.

Нагадаємо, Клименко заявив, що до поліції надійшло сьогодні чотири заяви про проведення “опитування Зеленського” волонтерами за гроші.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі повідомила, що сьогоднішні “5 питань від президента” можуть здійснювати й неповнолітні особи.

Нагадаємо, нардеп Ірина Геращенко звернулася до омбудсмена Людмили Денісової через залучення в опитуванні, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, на Рівненщині 14-річної дитини.

Українські Національні Новини

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