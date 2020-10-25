Полиция проверяет заявление о привлечении несовершеннолетнего к проведению "опроса Зеленского"

На вопрос является ли законным привлечение к "опросу Зеленского" несовершеннолетних, Клименко ответил: "У меня нет пока информации подробной вовлекают ли несовершеннолетних. Такие заявления были. Одно из таких четырех заявлений, было заявление, что один из граждан имел возраст 14 лет. Сейчас проверяем, очень мало времени прошло с момента получения официального заявления полицией и время проверки".

Напомним, Клименко заявил, что в полицию поступило сегодня четыре заявления о проведении "опроса Зеленского" волонтерами за деньги.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале сообщила, что сегодняшние "5 вопросов от президента" могут проводить и несовершеннолетние лица.



Напомним, нардеп Ирина Геращенко обратилась к омбудсмену Людмилы Денисовой из-за вовлечения в опрос, инициированный Президентом Владимиром Зеленским, в Ровенской области 14-летней ребенка.



