Полиция проверяет заявление о привлечении несовершеннолетнего к проведению "опроса Зеленского"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 52945 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 77276 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 116969 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 102126 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 120492 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 98276 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100835 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103537 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101767 просмотра

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Полиция проверяет заявление о привлечении несовершеннолетнего к проведению "опроса Зеленского"

Полиция проверяет заявление о привлечении несовершеннолетнего к проведению "опроса Зеленского"

Киев  •  УНН

 • 11898 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Полиция проверяет заявление о привлечении несовершеннолетнего к опросу, инициированному Президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил во время брифинга председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

На вопрос является ли законным привлечение к "опросу Зеленского" несовершеннолетних, Клименко ответил: "У меня нет пока информации подробной вовлекают ли несовершеннолетних. Такие заявления были. Одно из таких четырех заявлений, было заявление, что один из граждан имел возраст 14 лет. Сейчас проверяем, очень мало времени прошло с момента получения официального заявления полицией и время проверки".

Напомним, Клименко заявил, что в полицию поступило сегодня четыре заявления о проведении "опроса Зеленского" волонтерами за деньги.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале сообщила, что сегодняшние "5 вопросов от президента" могут проводить и несовершеннолетние лица.

Напомним, нардеп Ирина Геращенко обратилась к омбудсмену Людмилы Денисовой из-за вовлечения в опрос, инициированный Президентом Владимиром Зеленским, в Ровенской области 14-летней ребенка.

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