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На Рівненщині до проведення опитування Зеленського залучили 14-річну дитину – нардеп

На Рівненщині до проведення опитування Зеленського залучили 14-річну дитину – нардеп

Київ • УНН

 • 14309 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Рівненщині до проведення опитування, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським, залучили 14-річну дитину. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила народний депутат від “ЄС” Ірина Геращенко, передає УНН.

"Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до омбудсмена Людмили Денісової, дитячого омбудсмена Миколи Кулеби негайно надати цьому правову оцінку. Зрозуміло, що діти пішли працювати за 1000 гривень не від хорошого життя, не від "закінчення епохи бідності". Але це ще огидніше, ніж передвиборча гречка пенсіонерам", - зазначає вона.

Вона також звернулася до Першої Леді Олени Зеленської, а також до фракції "Слуга народу" з проханням "негайно відпустити всіх дітей і підлітків, залучених до цієї афери, додому, до батьків".

Нагадаємо, в Україні у день місцевих виборів, 25 жовтня, розпочалося всенародне опитування Президента України Володимира Зеленського.

Як раніше повідомляв УНН, правоохоронці закликали не вдаватись до насильства щодо волонтерів, які будуть здійснювати опитування на місцевих виборах.

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