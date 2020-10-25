В Ровенской области к проведению опроса Зеленского привлекли 14-летнего ребенка - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Ровенской области к проведению опроса, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским, привлекли 14-летнего ребенка. Об этом на своей странице в Facebook заявила народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко, передает УНН.
"Костополь, Ровенская область. Ребенку 14 лет! Принимает участие в псевдоопросе Зеленского. Я публично обращаюсь к омбудсмену Людмиле Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе немедленно дать этому правовую оценку. Понятно, что дети пошли работать за 1000 гривен не от хорошей жизни, не от "окончания эпохи бедности". Но это еще отвратительнее, чем предвыборная гречка пенсионерам", - отмечает она.
Она также обратилась к Первой Леди Елене Зеленской, а также к фракции "Слуга народа" с просьбой "немедленно отпустить всех детей и подростков, привлеченных к этой афере, домой, к родителям".
Напомним, в Украине в день местных выборов, 25 октября, начался всенародный опрос Президента Украины Владимира Зеленского.
Как ранее сообщал УНН, правоохранители призвали не прибегать к насилию в отношении волонтеров, которые будут осуществлять опрос на местных выборах.