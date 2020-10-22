У МВС не знають на скількох дільницях відбудеться опитування Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністерство внутрішніх справ не знає на скількох дільницях буде проводитися опитування Президента України Володимира Зеленського, на всіх 33 тисячах це неможливо. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі “Радіо НВ”, пише УНН.
“Давайте ще подивимося скільки буде точок для цього опитування — це буде 33 тисячі дільниць, чи це буде 1000 дільниць чи 59. Наразі у нас немає інформації. Ми зверталися з листом в якому було вказано на яких саме дільницях буде проводитися це опитування. Як я розумію, на всіх 33 тисячах дільницях просто фізично це неможливо організувати, це величезна кількість людей і матеріальних ресурсів”, — сказав Геращенко.
Нагадаємо, правоохоронці закликають не вдаватись до насильства щодо волонтерів, які будуть здійснювати опитування на місцевих виборах.