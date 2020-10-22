У МВС не знають на скількох дільницях відбудеться опитування Зеленського

“Давайте ще подивимося скільки буде точок для цього опитування — це буде 33 тисячі дільниць, чи це буде 1000 дільниць чи 59. Наразі у нас немає інформації. Ми зверталися з листом в якому було вказано на яких саме дільницях буде проводитися це опитування. Як я розумію, на всіх 33 тисячах дільницях просто фізично це неможливо організувати, це величезна кількість людей і матеріальних ресурсів”, — сказав Геращенко.

Нагадаємо, правоохоронці закликають не вдаватись до насильства щодо волонтерів, які будуть здійснювати опитування на місцевих виборах.