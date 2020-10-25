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У “Слузі народу” не називають ні спонсорів, ні виконавця опитування від Президента

У “Слузі народу” не називають ні спонсорів, ні виконавця опитування від Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Голова партії “Слуга народу”, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко відмовився назвати підрядника, який реалізує ініційоване Президентом опитування, передає кореспондент УНН.

Свою відмову Корнієнко пояснив питанням безпеки, адже “були погрози волонтерам і підряднику”.

Все, за словами, нардепа буде відображене у звіті, що буде поданий до Центрвиборчкому. Там буде вказана також вартість опитування та ті, хто виступили спонсорами.

“Конкретних людей не можу зараз назвати, бо їх не пам’ятаю, їх дуже багато — близько 200 і навіть більше. У звіті ЦВК ви їх побачите”, — повідомив Корнієнко, додавши, що вартість опитування, значно нижча, ніж та, яку називали (мова йде про суму у 100 млн грн, озвучену експертами — ред.).

Водночас, Корнієнко пообіцяв, що буде проведено вивчення питання залучення дітей до проведення опитування.

Нагадаємо, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Одночасно з ними проводиться загальнонаціональне опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським. У “Слузі народу” заявили, що саме партія фінансує його проведення.

Як повідомляв УНН, після початку опитування з’явилися звернення про те, що до його проведення залучені неповнолітні.

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