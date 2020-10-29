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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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4 марта, 10:59 • 91309 просмотра

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4 марта, 09:55 • 98715 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102788 просмотра

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В "Слуге народа" анонсировали кадровые изменения в регионах

В "Слуге народа" анонсировали кадровые изменения в регионах

Киев  •  УНН

 • 14671 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В регионах пройдут кадровые изменения на уровне Офиса Президента, губернаторов и глав РГА. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

“Вторые туры будут видимо в последнее воскресенье ноября. Это прерогатива офиса Президента, но из того, что мне известно, я думаю, будут кадровые решения на уровне Офиса Президента, губернаторов, глав РГА потому что нас укрупнения районов ждет и это естественный процесс. Из 400 станет 120, но этих 120, большинство из них будут новые привлеченные люди потому что очень много есть случаев позорных: председателя РГА наши баллотировались от других партий, поддерживали другие партии, какие сети строили, деньги раздавали, это все очень позорно, будем расследовать и давать кадровую оценку этому”, — отметил он.

Напомним, на сегодняшнее заседание Кабинета министров Украины были поданы документы на рассмотрение вопроса увольнения Алексея Кучера с должности председателя Харьковской областной государственной администрации.

Так, кандидаты от партии “Слуга народа” выходят в второй тур мэрских выборов в двух городах — Никополе и Ужгороде.

Украинские Национальные Новости

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