Кандидати в мери від "Слуги народу" виходять у другий тур виборів у двох містах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Кандидати від партії "Слуга народу" виходять у другий тур мерських виборів у двох містах – Нікополі та Ужгороді. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу партії.
"Кандидат на посаду міського голови Нікополя від "Слуги Народу" Руслан Олійник виходить у другий тур виборів. У першому його підтримали 18,47% виборців. Кандидат від партії "Слуга Народу" на посаду мера Ужгорода Віктор Щадей проходить у другий тур із 19,1% голосів», - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.
Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.