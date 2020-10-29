Кандидаты в мэры от "Слуги народа" выходят во второй тур выборов в двух городах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Кандидаты от партии "Слуга народа" выходят во второй тур мэрских выборов только в двух городах - Никополе и Ужгороде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.
"Кандидат на должность городского головы Никополя от "Слуги народа" Руслан Олейник выходит во второй тур выборов. В первом поддержали 18,47% избирателей. Кандидат от партии "Слуга народа" на должность мэра Ужгорода Виктор Щадей проходит во второй тур с 19,1% голосов", - сказано в сообщении.
Напомним, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.
Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.