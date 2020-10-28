Кадрові рішення: у Кабміні очікують розгляду звільнення голови Харківської ОДА Кучера

“На засідання Кабінету міністрів, яке відбудеться через кілька годин, подані документи на розгляд звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської обласної державної адміністрації”, — повідомив Скоробагач.

Як повідомляв УНН, за результатами екзит-полу, проведеного на місцевих виборах 25 жовтня, Олексій Кучер, який балотувався на посаду мера Харкова, отримав менше 12% голосів виборців. Перемогу ж, за даними екзит-полу, здобув чинний мер Геннадій Кернес.