Кадровые решения: в Кабмине ожидают рассмотрения увольнения главы Харьковской ОГА Кучера

"На заседание Кабинета министров, которое состоится через несколько часов, поданы документы на рассмотрение увольнения Алексея Кучера с должности председателя Харьковской областной государственной администрации", - сообщил Скоробагач.

Как сообщал УНН, по результатам экзитпола, проведенного на местных выборах 25 октября, Алексей Кучер, баллотировавшийся на пост мэра Харькова, получил менее 12% голосов избирателей. Победу же, по данным экзитпол, одержал действующий мэр Геннадий Кернес.