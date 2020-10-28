Кадровые решения: в Кабмине ожидают рассмотрения увольнения главы Харьковской ОГА Кучера
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На сегодняшнее заседание Кабинета министров Украины поданы документы на рассмотрение вопроса увольнения Алексея Кучера с должности председателя Харьковской областной государственной администрации. Об этом в Facebook написал заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, передает УНН.
"На заседание Кабинета министров, которое состоится через несколько часов, поданы документы на рассмотрение увольнения Алексея Кучера с должности председателя Харьковской областной государственной администрации", - сообщил Скоробагач.
Как сообщал УНН, по результатам экзитпола, проведенного на местных выборах 25 октября, Алексей Кучер, баллотировавшийся на пост мэра Харькова, получил менее 12% голосов избирателей. Победу же, по данным экзитпол, одержал действующий мэр Геннадий Кернес.