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У “Слузі народу” анонсували кадрові зміни у регіонах

У “Слузі народу” анонсували кадрові зміни у регіонах

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У регіонах пройдуть кадрові зміни на рівні Офісу Президента, голів ОДА та голів РДА. Про це в ефірі одного із телеканалів повідомив голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає УНН.

“Другі тури будуть мабуть у останню неділю листопада. Це прерогатива офісу Президента, але з того, що мені відомо, я думаю, будуть кадрові рішення на рівні Офісу Президента, голів ОДА, голів РДА тому що нас укрупнення районів чекає і це природній процес. Із 400 стане 120, але цих 120, більшість з них будуть нові залучені люди тому що дуже багато є випадків ганебних: голови РДА наші балотувалися від інших партій, підтримували інші партії, якісь мережі будували, гроші роздавали, це все дуже ганебно, будемо розслідувати і давати кадрову оцінку цьому”, — зазначив він.

Нагадаємо, на сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів України були подані документи на розгляд питання звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської обласної державної адміністрації.

Так, кандидати від партії “Слуга народу” виходять у другий тур мерських виборів у двох містах — Нікополі та Ужгороді.

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