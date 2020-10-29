У “Слузі народу” анонсували кадрові зміни у регіонах

“Другі тури будуть мабуть у останню неділю листопада. Це прерогатива офісу Президента, але з того, що мені відомо, я думаю, будуть кадрові рішення на рівні Офісу Президента, голів ОДА, голів РДА тому що нас укрупнення районів чекає і це природній процес. Із 400 стане 120, але цих 120, більшість з них будуть нові залучені люди тому що дуже багато є випадків ганебних: голови РДА наші балотувалися від інших партій, підтримували інші партії, якісь мережі будували, гроші роздавали, це все дуже ганебно, будемо розслідувати і давати кадрову оцінку цьому”, — зазначив він.

Нагадаємо, на сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів України були подані документи на розгляд питання звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської обласної державної адміністрації.

Так, кандидати від партії “Слуга народу” виходять у другий тур мерських виборів у двох містах — Нікополі та Ужгороді.