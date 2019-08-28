В Службе автодорог Харьковской области сообщили, на каком этапе восстановление разрушенного моста
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. К разрушенному близ Харькова моста пока везут необходимые для начала проведения ремонтных работ материалы. Устанавливают вагончики для ремонтников. Об этом в комментарии УНН сообщил первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка.
“Сейчас идет передислокация. На место везут все материалы. Бригада на месте устанавливает вагончики для того, чтобы начались работы сегодня. Проектные институты сейчас работают на обсчет расходов и определяют срок проведения работ”, — сообщил Пляка.
Сейчас закрыт участок дороги протяженностью 2 километра.
“Вызывается дискомфорт для водителей. Есть отработанный с полицией объезд. Закрыт участок протяженностью 2 км”, - сообщил представитель САД.
Как сообщал УНН, 25 августа в Харькове произошел обвал автомобильного моста.
Восстановительные работы обещали начать 28 августа.