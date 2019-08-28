В Службе автодорог Харьковской области сообщили, на каком этапе восстановление разрушенного моста

“Сейчас идет передислокация. На место везут все материалы. Бригада на месте устанавливает вагончики для того, чтобы начались работы сегодня. Проектные институты сейчас работают на обсчет расходов и определяют срок проведения работ”, — сообщил Пляка.

Сейчас закрыт участок дороги протяженностью 2 километра.

“Вызывается дискомфорт для водителей. Есть отработанный с полицией объезд. Закрыт участок протяженностью 2 км”, - сообщил представитель САД.

Как сообщал УНН, 25 августа в Харькове произошел обвал автомобильного моста.

Восстановительные работы обещали начать 28 августа.