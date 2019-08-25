У Харкові обвалився автомобільний міст
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Харкові стався обвал автомобільного мосту. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
“25 серпня о 8:46 до Новобаварського відділу поліції від оператора „102“ надійшло повідомлення про те, що обрушилася одна сторона мосту від ринку „Лоск“ в бік селища Пісочин”, — йдеться у повідомленні.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції, яка підтвередила інформацію про обвал мосту.
“Постраждалих осіб не має. Рух транспорту перекрито. Інформація зареєстрована в Новобаварському відділі поліції”, — повідомили у поліції.
Зараз встановлюються обставини події.